Россия периодически нагнетает эскалацию на Донбасском фронте, пытаясь таким образом подтолкнуть руководство Украины к уступчивости и капитуляции на условиях Москвы. Кроме того, Путин проверяет Украину на готовность дать отпор московским оккупантам в случае попытки резкой активизации действий на российско-украинской войне.

Увеличение обстрелов со стороны оккупационных российских войск указывает на то, что Кремль готов к осеннему обострению на Донбассе, и единственное, что сейчас сдерживает его, это введение новых санкций Запада, если из Москвы придет директива начать наступление на позиции украинских вооруженных сил.

Здесь многое зависит от того, на сколько Путин способен именно теперь поднимать ставки в войне на Донбассе. Ведь в Кремле опасаются, что США и Запад тайно поставили для Украины оружие, поступления которого они не смогли отследить.

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Для российского диктатора здесь главное не потери, которые может понести его армия и незаконные террористические группировки, сформированные Российской Федерацией, а численность убитых российских боевиков, количество которых станет невозможно скрывать в России в случае наступления. Ведь это будет способно вызвать протесты в РФ.

Кроме того, намеренно нагнетая обстановку и увеличивая обстрелы со стороны оккупированной части Донбасса, Путин преследует еще одну цель – прозондировать, какое именно новое оружие США и их союзники по НАТО поставили в последнее время вооруженным силам Украины.

В Кремле очень боятся, что турецкий разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar, который ВСУ впервые успешно применили на Донбассе – еще далеко не все, что получила Украина от своих союзников и сторонников. А это, в свою очередь, означает, что в случае лобового столкновения на Донбасском фронте российские оккупационные войска могут понести большие потери.

При этом, знаковым является то, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сразу же поспешил заявить, что поставки Украине турецких ударных дронов Bayraktar TB2 “могут дестабилизировать ситуацию на Донбассе”.

Будто вести обстрелы позиций вооруженных сил Украины с 152мм гаубиц “Д-20” и убийство украинцев по несколько человек в неделю – нормально, а вот уничтоженная гаубица и напуганные этим российские террористы, это сразу же выглядит из Москвы, как дестабилизация.

Можно подумать, что российские войска из “ихтамнетов”, оккупировав часть Донбасса, принесли на эти территории “стабилизацию”.

Как дальше может развиваться ситуация на российско-украинском фронте, в большой степени будет зависеть от того – насколько Путин и его преступная клика будут чувствовать опасность неизбежного ответа за провоцирование дальнейшей эскалации.

Ведь Вашингтон очень четко объяснил Москве, что пересечение ею “красных линий” в отношении Украины, грозит Российской Федерации повышением санкций до такого критического уровня, какой она просто неспособна уже будет выдерживать. И пока эта угроза срабатывает.

Таким образом, наиболее оптимальной стратегией ответа ВСУ московским террористам на Донбассе должно стать – давать зеркальный ответ российским оккупантам.

Похоже, что именно такой подход Украины является наиболее доходчивым для Путина и его преступной камарильи.

Россия является принципиально не переговороспособным государством. Кремль постоянно принимает участие в переговорах ради переговоров, которые в последние годы дают фактически нулевой эффект, но они позволяют таким образом сводить давление на Москву со стороны Запада к минимуму.

Применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar очень смутило российское руководство. И в этом есть большой позитив. Подобные применения должны стать постоянной практикой на российско-украинском фронте противостояния.

А до сих пор все выглядело таким образом, что московские террористы действовали активно, а украинские войска вынуждены были наблюдать и лишь, время от времени, давать пассивный ответ.

Также Bayraktar дает возможность проводить активные разведывательные действия. Почти ежедневные потери украинских воинов нужно прекратить. И как вообще можно бороться с противником, не зная его точной дислокации, огневых точек и намерений?

Хотя намерения Российской Федерации вполне очевидны – государство Украина не должно существовать. Все это координируется с концепцией Путина о восстановлении Российской империи.

У Путина прекрасно понимают, что государство – это социально-экономическая система. А современная Россия, несмотря на свои гигантские размеры, это искусственное территориальное образование с недостаточной плотностью населения и неустойчивой системой, которой нужны постоянные территориальные захваты.

Отсюда и стремление силой втянуть Украину, Грузию, Молдову, Беларусь и другие бывшие республики СССР в новую имперскую структуру.

Но если Россия не сможет оккупировать Украину, то никакого разговора о новом имперском образовании вообще идти не может. А когда Российская Федерация не будет способной увеличиться до размера уровня своей устойчивости, то распадется. И российские власти это знают.

Поэтому реальность сегодня такова, что Россия не даст покоя Украине до тех пор, пока не распадется сама…

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