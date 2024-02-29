Опрошены десятки свидетелей: в ДБР рассказали, как продвигается расследование гибели помощника Залужного

В рамках следствия по делу гибели помощника экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова было опрошено около двадцати свидетелей и проведены три следственных эксперимента. Ряд экспертиз еще продолжаются.

Об этом говорится в ответе ДБР по запросу украинских СМИ. В частности, следователи Бюро проверяют несколько версий трагедии, произошедшей в ноябре 2023 года.

С этой целью следствие допросило около двух десятков свидетелей. Были проведены три следственных эксперимента, изучено большое количество документов, в том числе содержащих государственную тайну.

Следователи также получили материалы проведенного силами Военной службой правопорядка ВСУ служебного расследования по данному факту.

Кроме того, были назначены экспертизы взрывных устройств и продуктов взрыва, судебно-медицинские, дактилоскопические, молекулярно-генетические, а также психологическую с применением полиграфа. Проведение некоторых из них продолжается, сообщают следователи ДБР.

В настоящее время, в частности, проверяется версия несчастного случая в результате неосторожного обращения с взрывным устройством.

Как писал OBOZ.UA, 6 ноября в Киевской области погиб военнослужащий Геннадий Частяков, работавший помощником Валерия Залужного. Это произошло в день рождения жертвы. Когда майор пришел домой и стал смотреть подарки, раздался взрыв. По данным СМИ, сдетонировала одна из гранат, которую Частякову якобы подарил коллега, офицер Олег Тимченко, вместе с бутылкой виски.

В ДБР несчастный случай считают вероятной версией гибели Частякова. Однако рассматривают еще три варианта. Речь идет об убийстве по заказу российских спецслужб, убийстве на почве неприязненных отношений и покушении на умышленное убийство другого военнослужащего – из высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего ВСУ.

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