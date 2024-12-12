'Он убил вашу дочь': в Кропивницком студент медицинского университета жестоко расправился со своей сокурсницей

В Кропивницком в одном из общежитий произошла ужасная трагедия. 24-летний студент медицинского университета Александр Гудыменко жестоко убил 21-летнюю сокурсницу Лизу Шевелу. Молодые люди на протяжении последнего года жили вместе, однако их отношения нельзя назвать безоблачными. Александр часто устраивал ссоры со скандалами. А 1 декабря он был пьян и во время ссоры ударил Лизу кухонным ножом так, что ручка отломалась, а лезвие осталось в груди девушки.

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То признавался в любви, то хотел расстаться

21-летняя Лиза Шевела была родом из Краматорска. После школы она поступила в Донецкий медицинский университет, который тогда переехал с оккупированной на подконтрольную территорию. На первом курсе она познакомилась с 24-летним сокурсником Александром Гудыменко, а в конце учебного года молодые люди начали встречаться.

Мама девушки Валерия Шевела, психолог, уже тогда обратила внимание, что отношения были какими-то странными со стороны молодого человека. То он признавался в любви, а то заявлял, что им нужно расстаться.

"Были такие эмоциональные качели, по какой причине я не знаю. То встречаются, то нет. В конце концов Лизе это надоело, и они расстались, казалось, что окончательно. Хотя дочке это расставание далось сложно потому что у нее действительно были сильные чувства", – рассказывает OBOZ.UA Валерия.

Хотя молодые люди учились в одной группе, но началась война, учеба проходила онлайн, и они не пересекались. А в марте 2022 года семья и вовсе переехала жить в Днепр. Сама Лиза через некоторое время решила уехать в Киев, в город, который ей очень нравился.

Тут она нашла работу, оплачивала аренду жилья, училась. Она не из тех девушек, кто проводил время в барах, она больше занималась самообразованием. Увлеклась психологией, расспрашивала маму про эту науку. Мама и дочь очень часто созванивались и могли подолгу общаться.

Кричал и ругался на свою мать

Однажды Лиза сказала маме, что ей написал Саша.

"Он сначала что-то спросил по учебе, а потом начал писать, что не может ее забыть, хотя уже прошел не один год. Я понимала, что и Лиза еще питает к нему чувства, она иногда говорила о нем. Он приехал в Киев и сказал, что хочет забрать Лизу в Кропивницкий, там находится сейчас вуз. Впереди шестой курс, я тоже дочке говорила, что медицина сложная профессия и лучше учиться офлайн. Так почти ровно год назад они уехали в Кропивницкий, сняли комнату в общежитии и начали там жить", – вспоминает Валерия.

Полгода отношения между молодыми людьми были идеальными. Дочь по несколько раз в день связывалась с мамой, делилась с ней и личными переживаниями, говорила, что все у них с Александром хорошо. Лиза очень любила разговаривать с людьми, Александр тоже, они могли общаться друг с другом 24/7.

Хотя девушка и понимала, что у Александра в жизни не все было гладко. Он много рассказывал Лизе о том, как ему было тяжело в своей семье, отец очень жесткий, порой жестокий человек, а мать – напротив, мягкая, она старалась избегать острые углы в отношениях с мужем, замалчивать проблемы, не разговаривать с отцом напрямую.

"Лизу очень удивляло как Саша общается с мамой по телефону. Он мог кричать на нее, даже использовать мат. Я Лизе говорила, что это показатель того, как он будет относиться к тебе со временем. У нас в семье такое поведение было недопустимым. Лиза задавала вопросы матери Александра: "Нормально ли то, как он с вами общается?" Его мама говорила, что "нет, это не нормально, но ты же видишь какой он. Постарайся обходить такие моменты, видишь, что он агрессивный, ничего не надо говорить, просто уйди". То есть фактически учила ее подчиняться ему, учила своей форме поведения. Но я тоже ее предупреждала, что если он в состоянии агрессии, то не лезь на рожон, уходи", – вспоминает мама погибшей девушки.

Через полгода молодые люди стали все больше и больше ссориться. По словам Валерии, дочь радовалась, когда два дня у них не было ссор. А за этим следовала неделя оскорблений, нецензурной брани, Александр мог показывать девушке неприличные знаки. Потом он начал толкать Лизу.

Причиной агрессивного поведения могла стать любая мелочь: не так посмотрела, положила вещи на его стул, не приготовила еду. В этом он видел неуважение к себе.

Мама Лизы говорит, что дочь даже начала оправдывать его такое поведение, мол, сама была виновата. За неделей издевательств наступали два дня идиллии, в течение которых Александр был любящим, ласковым, добрым, нежным. И все это сбивало с толку.

"Я говорила дочери, что так быть не должно, он не может толкать тебя в грудь до такой степени, что ты задыхаешься. Я настаивала на том, что отношения нужно заканчивать. Мама Александра тоже об этом говорила, мол, сын ходит злой, раздраженный, ей было его жалко. Хотя они не понимали, что такое поведение сына ненормально, для них это была норма", – говорит Валерия.

Услышала в трубке глухой звук

Трагическая развязка произошла 1 декабря. В тот день Лиза заболела. Она написала маме, что не пошла в университет, у нее была температура, девушка полдня лежала и не могла подняться.

Александр сходил на занятия, а на обратном пути Лиза попросила его зайти в магазин и купить продукты. Это снова вызвало его раздражение.

"Он пришел и со злостью заявил, что все это неуважение по отношению к нему. И в магазин попросила сходить, и еду не приготовила, хотя прекрасно знал, что дочь в последнее время часто болела, у нее был пиелонефрит, она часто простывала. Видимо все эти проблемы отражались на ее здоровье. Я уже не раз разговаривала с дочерью, что ей нужно снять отдельную комнату и уходить, так не может продолжаться. Видимо, она тоже это уже понимала", – продолжает Валерия.

Александр ушел к другу, они выпивали. Лиза позвонила подруге-однокурснице, хотела попросить ее помощи, чтобы подыскать отдельную комнату в другом общежитии. Девушки встретились, подруга подсказала куда можно обратиться.

А вернувшись, Лиза застала Сашу с другом за распитием алкоголя в их комнате. Находиться с ним там она не могла, вышла и позвонила маме. Говорила, что хочет поговорить с мамой парня, чтобы она как-то повлияла на него. Но мама Саши решила попросить отца поговорить с сыном.

Александр вернулся в комнату поздно, пьяный, вроде бы лег спать. Лиза взяла корзинку с моющими средствами, она собиралась в душ.

"Вдруг она позвонила и говорит: "Мама, представляешь, что он сделал?! Он вроде спал, я пошла в душ, а он подскочил сзади, схватил эту корзинку и швырнул в коридор так, что пластиковые флаконы разбились". Я сразу сказала: "Лиза, уходи!" Я ее предупреждала, что не надо сталкиваться с его агрессией, старайся в такие моменты уйти. Она положила трубку и вскоре снова перезвонила, и сказала очень эмоционально: "Все, мама, я решилась, с завтрашнего дня я снимаю комнату!" Снова рассказала, что он сделал. И тут разговор оборвался, это были ее последние слова. Я услышала в трубке какой-то глухой звук. Подумала, что он ее ударил", – описывает произошедшее Валерия.

Меньше чем через полчаса мама стала набирать номер телефона Лизы, но трубку никто не брал. Вместе с мужем они стали звонить и Александру, но и тот не отвечал. Так прошло часа полтора. Когда Валерия еще раз набрала дочь, то ответила незнакомая женщина.

"Она сказала, что она прокурор и находится на месте преступления, и что у нее для меня ужасные новости. "Он убил вашу дочь", – сказала прокурор. У меня был шок, началась истерика", – со слезами рассказывает Валерия.

Взяли под стражу и не дает показания

На другой день Валерия добралась до Кропивницкого. Следователь рассказал, что убийца дочери сейчас в больнице, у него порезы. Оказывается, он выбросил микроволновку в окно, пытался вылезти сам, но полиция его задержала.

Саша убил Лизу кухонным ножом. Как говорит мама, старым, тупым кухонным ножом. Он вогнал лезвие в грудь девушки так, что сломалась рукоятка, а металл остался в теле погибшей. Мама была в ужасе от того, что увидела на фото с места преступления.

Лиза была худенькой девушкой, без всякой физической подготовки. Она никогда не занималась спортом, разве что в последнее время ходила на настольный теннис, которым увлекался Александр.

Сейчас Александр Гудыменко взят под стражу на 60 дней, дело расследуется по статье "Умышленное убийство". По этой статье виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

Родители Александра ни разу не связывались с убитыми горем родителями Лизы и не выражали сочувствия. Отец обвиняемого ранее работал в Торецке следователем. Сейчас парень не дает показаний.