'Оливьегейт': адвокаты Порошенко прокомментировали подозрение пятому президенту. Видео

Адвокат лидера парламентской партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков назвал новое подозрение против своего клиента "Оливьегейтом", взяв во внимание предновогоднюю суету. Документ, по его словам, был подписан с нарушением процессуальных норм и нацелен на отвлечение внимания общества от скандалов украинской власти.

Об этом адвокат заявил во время брифинга со своим коллегой Игорем Голованем, который транслировал "5 канал". Он добавил, что дело против Порошенко будет рассмотрено в суде в течение следующего года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По мнению защитников Порошенко, время для этого было выбрано специально, когда нардеп находится за границей, что делает невозможным получение им сообщения.

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"Нам важно, чтобы этот сюжет не затерялся в этой новогодней суете. Я его называю "Оливьегейтом". Сейчас Петр Порошенко находится за границей на отдыхе со своей семьей. По их сценарию они рассчитывают, что он останется за пределами Украины, а они будут говорить, якобы он боится и судить его заочно. Но Порошенко вернется, безусловно, не в те сроки, которые заявлены прокуратурой", – подчеркнул Новиков.

Игорь Головань поддержал ироническое отношение коллеги к полученному подозрению, указав, что оно выходит даже за рамки "юридического треша". Он зачитал несколько предложений, которые содержатся в процессуальном решении Офиса генпрокурора.

"Мы читаем, что Порошенко по предварительному сговору с группой лиц... и далее: в неустановленных времени и месте, действуя в неустановленный на данное время способ, воплотили совместный преступный план. То есть в самом тексте подозрения признается, что это абсолютно пустая история. Нет никаких доказательств, нет никаких документов. Это все делается для очередных "видосиков", – усмехнулся адвокат.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в самой партии "Европейская солидарность" очередное уголовное дело, возбужденное против их лидера, назвали фарсом.