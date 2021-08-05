Окружение мэра Каменского заподозрили в 'схемах' с городской инфраструктурой и лекарствами – СМИ

Правоохранители открыли десятки уголовных производств против чиновников мэрии города Каменское по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. При этом, по мнению журналистов издания "УНИАН", организатором коррупционных схем является городской глава Андрей Белоусов.

Так, руководство города создало схему, связанную с установкой новых светофоров. Для этого мэр Белоусов привлек экс-главного архитектора Юрия Белобородова.

"Для этих целей была создана фирма "Міськсвітло плюс", которая начала постоянно выигрывать миллионные подряды Департамента ЖКХ и строительства Каменского горсовета. На счета предприятия "Міськсвітло плюс" за короткий срок было выведено более 117 млн грн средств местного бюджета", - отметило СМИ.

Видео дня

Еще свыше 100 млн грн на обновление городской инфраструктуры получили компании "Билдинг Буд" и "Буд-рем сервис". Однако работы, выполненные фирмами, оказались крайне некачественными.

Помимо этого, горсовет продал большой кусок коммунальной земли в центре города компании, близкой к самому мэру Белоусову. Участок начали застраивать МАФами, которые стали мешать безопасному движению транспорта. Как выяснили журналисты, застройка указанных земельных участков по Правилам благоустройства г. Каменское запрещена.

Белоусов и его партнеры нашли способ зарабатывать также на лекарствах. Близкие к Белоусову фирмы, по сути, монополизировали поставки лекарств в городские больницы и коммунальные аптеки. На одной из сессии горсовета было принято решение о создании сети КП "Городская аптека". Еще одним решением депутаты отдали на развитие этой сети 20 млн грн. Основным предприятием, поставляющим препараты сети коммунальных аптек в значительных объемах, стала компания "Укрфармгруп", которую основали кум Белоусова Александр Иванов и его мама – Валентина Иванова.

Фирмы, связанные с мэром, занялись также поставкой лекарств в больницы, что уже привело к трагическим последствиям. В одну из больниц этими компаниями был закуплен фальсифицированный препарат "Дипрофол".

"В декабре 2019 года семь пациентов, у которых были назначены плановые операции, получили токсический шок после его приема – у людей отказывали важные органы. В итоге одна пациентка умерла", – сообщило СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Андрей Белоусов принял участие в торжественном открытии светофора, установленного без проведения необходимых экспертиз и тендерных процедур.