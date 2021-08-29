Оккупанты во второй раз за неделю обстреляли Травневое на Донбассе, поврежден жилой дом. Фото

В субботу 28 августа, около 14:00 российско-оккупационные войска уже второй раз за неделю обстреляли поселок Травневое в Донецкой области из автоматического гранатомета. В результате обстрела поврежден жилой дом.

Как сообщил пресс-центр ООС у Facebook, враг вел огонь из оккупированного Гольмовского. Об инциденте проинформирована Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), проведена верификация последствий обстрела.

Как отметили наблюдатели, огонь со стороны противника по данной территории открывается второй раз за неделю.

"В этот раз из-за обстрела повреждены окно, стена, придомовая территория частного домовладения по улице Центральная, дом 4", - отметили наблюдатели.

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В штабе ООС считают, что действия оккупантов несут провокативный характер, а также свидетельствуют о желании врага обострить ситуацию на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации в субботу 28 августа несколько раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и ранили десять защитников Украины.