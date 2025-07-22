Оккупанты в Торском расстреляли гражданского, но их настигла расплата: военные показали видео

Российские оккупанты продолжают нарушать все законы войны и убивать гражданских. Бойцы 63 отдельной механизированной бригады зафиксировали, как военные страны-террористки расстреляли мирного жителя в Торском (Донецкая область).

Видео дня

Видео опубликовали в Telegram-канале "63 бригада Стальные Львы". Там отметили, что захватчиков оперативно ликвидировали наши защитники.

"То, что россияне – убийцы и ублюдки, уже давно не секрет. Но не часто удается снять их бесчеловечные поступки в прямом эфире. На этот раз удалось – ка**пы в Торском расстреляли гражданского, причем абсолютно сознательно, с добиванием", – говорится в сообщении.

На видео видно, что местный житель едет по дороге на велосипеде, а россияне осуществляют выстрел и убивают мужчину. Впоследствии военные 63 бригады с помощью дрона отслеживают убийц и из артиллерии и БПЛА ликвидируют их.

"Суд не понадобится – сработала мгновенная карма. Всех трех тварей ликвидировали наши пилоты ББС и артиллеристы, которые продемонстрировали блестящую меткость по живой силе", – указано в сообщении.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что оккупанты, вероятно, казнили еще одного украинского пленного. В сети 1 июля начали распространять видео, на котором видно, как российские военные привязали человека к мотоциклу и волочили по дороге. Как подчеркнул Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, "это жестокость и очередное военное преступление РФ".

Как писал OBOZ.UA, 22 мая оккупанты расстреляли двух безоружных воинов Сил обороны в лесополосе на Покровском направлении. Судьба двух других бойцов, которые тоже попали в российский плен, была неизвестна.

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