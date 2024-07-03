Оккупанты в Бердянске хотят тайно похоронить убитых подростков Оганнисяна и Ханганова

Оккупационная администрация в Бердянске планирует провести тайное захоронение двух украинских подростков, Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, которых российские силовики убили и чьи тела не выдают родным уже в течение года. Оккупанты объявили убитых подростков "террористами".

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Об этом сообщила Медийная инициатива по правам человека со ссылкой на Григория Оганнисяна, отца Тиграна. Подростков убили 24 июня 2024 года в Бердянске.

Сейчас оккупанты планируют похоронить их в безымянной могиле и сделать это совершенно секретно, не предоставив никакой информации о времени и месте захоронения семье.

Уже больше года тела этих юношей не отдают семьям. За это время российские следователи несколько раз заявляли, что позволят забрать и похоронить их. Однако по разным поводам оккупационные власти регулярно отказывали им в этом.

Что известно о Тигране Оганнисяне и Никите Ханганове?

"Медийная инициатива за права человека" сообщила, что с сентября 2022 года Оганнисяна, Ханганова и их семьи преследуют оккупационные власти России.

В ночь на 30 сентября 2022 года военные РФ похитили 16-летнего Тиграна Оганнисяна, проживавшего с бабушкой в оккупированном Бердянске. Его задержали, но 5 октября молодого человека выпустили.

После освобождения Тигран рассказал, что во время ареста его пытали током, подвергали допросам и имитации расстрела. Его отпустили только после громкого обвинения в исчезновении ребенка. Семья также пыталась вывезти Тиграна из оккупации, но оккупанты арестовали парня и его родителей, вернув их к оккупированному Бердянску.

В течение полугода дети находились под жестким давлением оккупантов, их постоянно допрашивали и заставляли участвовать в "следственных экспериментах". В последние несколько недель перед внесудебной казнью давление на них возросло. Следователи предъявили подросткам обвинения в подготовке диверсии и запланировали передачу дела в суд.

В день убийства к Никите пришел следователь, с которым они долго разговаривали. Вечером ребята пошли гулять и были убиты - по утверждению оккупационных властей Бердянска, из-за нападения на "полицейских".

Так, оккупационный председатель Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске были убиты два несовершеннолетних "украинских террориста". По словам Рогова, в 19:00 24 июня ребята "открыли огонь по набережной, где находились гражданские", и одним из "виновников" он назвал несовершеннолетнего Тиграна Оганнисяна.

Координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова сообщила, что вторым погибшим партизаном был Никита Ханганов. Оба парня были 2006 года рождения.

Перед тем, как дети были убиты, Европейский парламент в своей резолюции обратился в Международный комитет Красного Креста и Миссию ООН по правам человека с призывом вмешаться в ситуацию и способствовать выезду подростков на подконтрольную Украине территорию. Однако никакой реакции на этот призыв не последовало.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области российские захватчики проводили обыски у родных погибших подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Тела школьников до сих пор находились в морге, родных допустили только узнать их. На теле Тиграна и Никиты есть пулевые ранения.

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