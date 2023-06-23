Оккупанты ударили по транспортному предприятию в Херсоне: два человека погибли, четверо ранены. Фото

Российские войска днем 23 июня ударили по транспортному предприятию в Херсоне. В результате обстрела погибли два человека, еще четверо получили ранения.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин. Погибшим было 43 и 55 лет.

В 11:50 Прокудин сообщил об обстреле Херсона. Под огнем оккупантов оказалось коммунальное транспортное предприятие.

"В Херсоне оккупационные войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Били по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города. К сожалению, 55-летний мужчина погиб на месте. Еще пятеро его коллег – ранены, их госпитализировали в медучреждения. Врачи оказывают помощь. Мои соболезнования семье погибшего и скорейшего выздоровления раненым! Не простим российским убийцам смерти наших людей!" – написал глава ОВА.

Впоследствии стало известно, что один из раненых скончался от полученных травм.

"К сожалению, стало известно о смерти 43-летнего работника. Врачи пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Мужчина скончался в медучреждении", – добавил Прокудин.

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