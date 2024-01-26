Оккупанты ударили по Мирнограду на Донетчине, среди раненых – дети. Фото

В ночь на 26 января оккупанты нанесли ракетный удар по городу Мирноград Покровского района Донецкой области. Вследствие обстрела шесть человек получили ранения, среди них – двое детей.

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Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, всем раненым оказана необходимая медицинская помощь, один человек доставлен в больницу – остальные в госпитализации не нуждается.

Ракета оккупантов разрушила админздание, повреждено семь пятиэтажек, магазин, предприятие, школа и 29 автомобилей. Также повреждены многочисленные частные дома.

"На месте работают представители местных властей, полиция и спасатели. Все обстоятельства преступления тщательно документируем", – заявил глава ОВА.

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