Оккупанты ударили по Харьковщине, есть погибший и пострадавшие. Фото

Войска России днем 12 апреля нанесли удары по Купянскому району Харьковщины. Под обстрелом были село Моначиновка и поселок Купянск-Узловой, вследствие атаки погиб 64-летний мужчина, еще два человека пострадали.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В ведомстве информировали, что враг нанес удар около 11:15.

Моначиновку оккупанты обстреляли артиллерией калибра 152 мм. Там повреждены жилые дома, пострадали мужчина 72 лет и 76-летняя женщина. Они от госпитализации отказались, медики предоставили им помощь на месте.

Также под ударом оказался Купянск-Узловой, где погиб 64-летний мужчина. Предварительно, оккупанты били из артиллерии.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ранее из 47 прифронтовых населенных пунктов Харьковщины решили принудительно эвакуировать семьи с детьми. Речь идет о Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко назвал слухи о наступлении врага на Харьковском направлении и на севере Украины дезинформацией. В первую очередь, по его словам, противник планирует наступательные действия на востоке.

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