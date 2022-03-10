Оккупанты сбросили шесть авиабомб на село на Харьковщине, среди погибших есть дети

Российские оккупанты сбросили шесть бомб на село Слобожанское в Харьковской области. Это произошло в ночь с 9 на 10 марта.

В этом населенном пункте никогда не было никаких объектов военной инфраструктуры, отмечает пресс-служба ГСЧС. Одна из бомб упала на жилой двухэтажный дом по ул. Центральной, 10. Погибло не менее 5 человек (по некоторым данным – 7), в том числе 2 ребенка.

"Утром к месту происшествия прибыли спасатели трех ближайших Государственных пожарно-спасательных частей ГСЧС. Они вручную и с помощью инженерной техники местных предприятий разбирали завалы до наступления сумерек. Из под завалов им удалось извлечь тела погибшей женщины (возрастом 45-47 лет) и двухлетнего ребенка. Поисковые работы будут продолжаться. Информация о погибших уточняется", – сказано в сообщении.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты рассматривают возможность взорвать на Харьковщине склады аммиака и обвинить в этом Украину.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!