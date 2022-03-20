Оккупанты решили не показываться в небе, ПВО сбила всего три вражеских вертолета: итоги дня от Воздушных сил

Российские оккупанты уменьшили свое присутствие в украинском небе. Поэтому системы ПВО 19 марта сбили всего три вражеских вертолетом.

Об этом в Facebook информирует командование Воздушных сил ВСУ. "Дневной план утилизации воздушных рашистов не выполнен! Чтобы этот план был перевыполнен, Воздушные силы ожидают от наших союзников не только заявлений и аплодисментов в адрес украинских Героев, но и действенной помощи – современные системы ПВО и истребители", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Воздушные силы бьют оккупантов оружием еще 80-х годов выпуска, тогда как оккупанты используют новейшие гиперзвуковые ракеты и самолеты, которых у них гораздо больше, чем у нас.

Видео дня

"Ситуация может измениться, когда на вооружение поступит современная техника от партнеров и мы закроем небо от терроризма рашистов. Каждый день погибают сотни украинцев, маленькие дети, рушатся целые кварталы мирных городов! Не медлите, вы знаете, какое оружие нужно Украине, чтобы спасти мир от глобальной катастрофы!" – пишет командование Воздушных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ так и не добились успехов в открытом бою с ВСУ. Поэтому оккупанты прибегает к террору местного населения. При этом сами несут огромные потери – по состоянию на утро 19 февраля на нашей земле погибли уже более 14 400 путинских террористов. Также враги потеряли более 460 танков, почти 1500 бронетранспортеров, более 200 самолетов и вертолетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!