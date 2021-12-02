Оккупанты ранили украинского воина на Донбассе: что известно о состоянии бойца. Карта обстрелов
На Донбассе 2 декабря ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Это произошло во время обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, которые применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщается на Facebook-странице пресс-службы ООС. Раненого эвакуировали в лечебное учреждение, он в стабильном состоянии (чтобы посмотреть карту обстрелов, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что с начала суток враг четыре раза нарушил режим "тишины", два из которых из запрещенного вооружения. Защитники Украины открывали ответный огонь из разрешенного оружия, заставив противника прекратить обстрелы.
Оккупанты обстреливали позиции ВСУ:
в районе Новолуганского из 82-мм минометов и ручных противотанковых гранатометов;
в районе Красногоровки из 120-мм минометов;
в районе Широкино из станковых противотанковых гранатометов;
в районе Водяного из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.