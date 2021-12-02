Оккупанты ранили украинского воина на Донбассе: что известно о состоянии бойца. Карта обстрелов

На Донбассе 2 декабря ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Это произошло во время обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, которые применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщается на Facebook-странице пресс-службы ООС. Раненого эвакуировали в лечебное учреждение, он в стабильном состоянии (чтобы посмотреть карту обстрелов, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что с начала суток враг четыре раза нарушил режим "тишины", два из которых из запрещенного вооружения. Защитники Украины открывали ответный огонь из разрешенного оружия, заставив противника прекратить обстрелы.

Видео дня

Оккупанты обстреливали позиции ВСУ:

в районе Новолуганского из 82-мм минометов и ручных противотанковых гранатометов;

в районе Красногоровки из 120-мм минометов;

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в районе Широкино из станковых противотанковых гранатометов;

в районе Водяного из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.