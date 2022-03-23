Оккупанты пытаются окружить украинских военных, но терпят неудачи, ВСУ защищают Украину в воздухе и на земле – Генштаб

Защитники Украины продолжают оборонять нашу страну как на земле, так и в воздушном пространстве. Российские оккупанты на 28-е сутки полномасштабной войны продолжают нести потери.

Об этом сказано в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в среду, 23 марта, в Facebook. Отмечается, что РФ продолжает рассматривать возможность окружения отдельных группировок украинской армии, чтобы на переговорах выдвигать официальному Киеву очередные ультиматумы.

Оккупанты в нарушение норм международного гуманитарного права продолжают наносить удары ракетами, авиацией и артиллерией по инфраструктуре украинских городов, хаотически минировать местность и уничтожать сельскохозяйственную технику.

Видео дня

"На Волыни, Полесье, Северщине и Таврическом направлении действия противника перемен не претерпели. На Слобожанском направлении в городе Волчанск оккупанты, демонстрируя "гуманитарную миссию" РФ, организовывали показательную раздачу так называемой "гумпомощи" местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.

На временно занятых территориях Запорожской области противник из-за проблем с логистическим обеспечением пытается пополнить запасы топлива путем его изъятия у гражданского населения и аграриев", – сказано в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты за 28 неполных дней потеряли в Украине уже более 15 600 солдат и офицеров. Также было уничтожило свыше 1 500 вражеских бронемашин, около 500 танков и более 200 самолетов и вертолетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!