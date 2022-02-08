Оккупанты пять раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, ранен украинский военный – штаб ООС

За прошедшие сутки, 7 февраля, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Но благодаря усилиям воинов ВСУ украинские рубежи устояли.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В настоящее время боец находится в лечебнице, состояние его здоровья удовлетворительное.

В целом российкие наемники обстреливали из стрелкового оружия позиции защитников Южного, Водяного, Невельского и Песков (дважды).

По состоянию на 07:00 8 февраля со стороны оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

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Информация о потерях противника за сутки уточняется.

Военные ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар заявил, что Минские соглашения в том виде, в каком они сейчас есть, лишь усложняют нынешнюю ситуацию на Донбассе. Их исполнение приведет к дестабилизации по всей Украине.

В Париже состоялись переговоры советников президентов стран "нормандской четверки" – России, Украины, Франции и Германии – по урегулированию конфликта на Донбассе. Стороны подписали коммюнике о режиме прекращения огня.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что встреча четырех лидеров нормандского саммита по урегулированию ситуации на украинском Донбассе должна состояться в ближайшее время.