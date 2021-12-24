Оккупанты применили против ВСУ запрещенное оружие на Донбассе – штаб ООС

Марина Лисничук
Расследования
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Война на Донбассе

Наемники незаконных вооруженных формирований России трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе за 23 декабря. Против Вооруженных сил Украины они применили запрещенное вооружение.

Сутки прошли без ран и потерь в рядах украинских защитников. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в двух из трех обстрелов позиций ВСУ оккупанты использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В частности, в направлении населенного пункта Шумы на Донетчине противник вел огонь из 82-мм минометов, а также автоматических станковых гранатометов.

А возле Золотого-4 в Луганской области наемники РФ стреляли из минометов 120-мм калибра.

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Также в Луганской области украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", который пересек линию столкновения.

Офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты понесли три потери: один "200-й" в 9 ОМСП 1 АК (небоевой) и два "300-х" в 11 ОМСП 1 АК – не боевые, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

На утро пятницы, 24 декабря, нарушений "тишины" со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, на последнем заседании ТКГ 22 декабря сторонам удалось договориться о возобновлении режима прекращения огня на Донбассе. Однако, как показали обстрелы 23 декабря, оккупанты не продержались и суток и снова прибегли к нарушениям режима "тишины".

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