Оккупанты применили против ВСУ минометы и гранатометы, есть раненый, – штаб ООС

За минувшие сутки, 20 июля, российско-оккупационные войска 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Также было зафиксировано два пролета вражеских беспилотников.

Вследствие обстрелов один воин ВСУ получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС. Против украинских защитников враг применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Противник вел огонь районе Водяного, вблизи Марьинки, Авдеевки, Зайцево, Старогнатовки, Причепиловки. Также у Гранитного оккупанты применили вооружение БМП-1.

Около Песков враг обстрелял позиции ВСУ по автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Видео дня

Кроме того, на границе Донетчины на Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. А вблизи Песков противник запуска квадрокоптер.

С начала суток, 21 июля, российские оккупанты в направлении Авдеевки вели огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На своей странице в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим рассказал, потери врага за 20 июля составили 8 человек, не боевые: безвозвратные (200) – 2, санитарные (300) – 6.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля вооруженные формирования России на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня.

Также 19 июля умер 29-летний боец ВСУ Александр Горбенко. Мужчина получил тяжелое ранение вечером 15 июля во время вражеского обстрела на Донбассе.