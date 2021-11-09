Оккупанты применили на Донбассе запрещенное Минскими соглашениями вооружение – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе снова применили против ВСУ запрещенное Минскими договоренностями вооружение. За прошедшие сутки возле Водяного на Приазовье они обстреляли позиции украинских войск из минометов 82 калибра.

Также вблизи этого населенного пункта оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов. Об этом говорится в утренней сводке относительно ситуации в районе проведения Операции Объединенных сил на Facebook-странице.

В штабе ООС информируют, что в течение 8 ноября вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме как у Водяного, они также стреляли в сторону позиций ВСУ вблизи Павлополя и Луганского, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

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Недалеко от Новолуганского враг ударил из автоматических станковых гранатометов, а возле Шумов – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил за прошедшие сутки не было. Защитники Украины прекратили провокации противника ответным огнем.

По состоянию на утро 9 ноября нарушений "тишины" со стороны российских оккупантов не было зафиксировано. ВСУ контролируют ситуацию на фронте и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале сообщил, что потери российско-оккупационных войск за 8 ноября устанавливаются. В то же время, по уточненным данным, в течение 7 ноября они дополнительно составили два человека в 11 ОМСП 1 АК: небоевые "200-й" и "300-й", в результате носторожного обращения с боеприпасами.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер президента Сергей Никифоров заявил, что у границ Украины зафиксировано перемещение "специфических группировок" войск РФ. В то же время о конкретной цели сосредоточения там российских военных в Офисе главы государства пока ничего не могут сказать.