Оккупанты потеряли один самолет, два вертолета, БПЛА и крылатые ракеты: итоги работы Воздушных сил

Защитники Украины продолжают очищать небо от российских оккупантов. За 21 марта противовоздушная оборона уничтожила 1 самолет, 2 вертолета, 6 беспилотников и несколько крылатых ракет.

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ в Facebook. Оккупанты нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины.

"Кроме применения многих беспилотных летательных аппаратов, противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты в разных направлениях", – написано в сообщении.

Так, авиация Воздушных сил уничтожила четыре БПЛА, два вертолета и крылатые ракеты. А ПВО Сухопутных войск отчиталась о поражении одного самолета и двух БПЛА.

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Как сообщал OBOZREVATEL, за 25 дней войны против Украины россияне потеряли около 15 000 личного состава. Также было уничтожено почти 500 вражеских танков, более 200 самолетов и вертолетов, свыше 1 500 бронетранспортеров и множество другой техники.

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