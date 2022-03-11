Оккупанты, похитившие мэра Мелитополя, выдвинули ему бредовые обвинения

Российские оккупанты обвинили мэра Мелитополя Ивана Федорова в терроризме. Так называемая прокуратура "ЛНР" заявила, что против политика возбудили уголовные дела.

Террористы утверждают, что Федоров оказывал финансовую и другую помощь "Правому сектору" в совершении "преступлений против мирных жителей Донбасса". Разумеется, эти заявления не имеют ничего общего с действительностью.

Также оккупанты обвиняют мэра Мелитополя в "организации преступного сообщества". Какого именно – они уточнить не удосужились.

На похищение Федорова вскоре отреагировало Министерство иностранных дел Украины. "Похищение городского головы Мелитополя квалифицируется как военное преступление по Женевским конвенциям и I Дополнительному протоколу, запрещающему захват гражданских заложников во время войны", – сказано в сообщении пресс-службы.

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МИД призвал международное сообщество отреагировать на похищение Федорова и других граждан Украины, а также усилить давление на РФ, чтобы вынудить агрессора прекратить варварскую войну против украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 11 марта около 16 часов похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Мужчину, отказавшегося от сотрудничества с врагом, вывезли в неизвестном направлении. Позже было опубликовано видео похищения.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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