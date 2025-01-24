Оккупанты подожгли коллектор с телами своих погибших под Часовым Яром, чтобы скрыть потери. Видео

Российские оккупанты, вероятно, подожгли коллектор с сотней своих "двухсотых" близ Часового Яра. Таким образом враг пытался скрыть значительные потери, которые понес вследствие удара украинских защитников. А также "заодно" избавился от тел, чтобы их не забирать и не возиться с перевозкой.

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Об этом сообщил спикер Оперативно-тактической группировки "Луганск", подполковник Дмитрий Запорожец. Также в сети обнародовали соответствующее видео.

Как рассказал Запорожец, украинские военные в период с 4 по 8 января зафиксировали активность российских захватчиков в районе труб канала Северский Донец. Враг использовал густой туман и ограниченную видимость для скрытого перемещения через трубы к коллектору близ Калиновки, что недалеко от Часового Яра.

За эти 4 дня обнаружили перемещение более 100 оккупантов. Они обустроились в коллекторе, чтобы впоследствии проводить штурмовые действия в направлении Часового Яра.

Но осуществить свои намерения враг не смог – 9 января Силы обороны нанесли авиационный удар по месту скопления российских оккупантов.

"В результате этого противник понес потери – вероятно, до 100 человек. В течение двух суток после удара любое движение вблизи труб и коллектора отсутствовало. А 21 января оккупанты организовали поджог в коллекторе, вероятно, с целью скрыть следы уничтожения такого количества личного состава и избежать эвакуационных мер. Задымление и огонь продолжались около пяти часов", – сообщил спикер ОТУ "Луганск".

Как сообщал OBOZ.UA, командование оккупационной армии РФ отказывается забирать своих "двухсотых" с островов в Херсонской области. Они бросают своих подчиненных в смертельные штурмы, а затем не хотят эвакуировать тела погибших, чтобы не платить их семьям выплаты.

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