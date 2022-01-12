Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе, погиб украинский военный – штаб ООС

За прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В результате один украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС. Трагедия произошла в районе Новотошкивского, где противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Бойцы ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.

Благодаря усилиям военнослужащих Объединенных сил рубежи украинских подразделений остались прежними.

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По состоянию на 07:00 12 января нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц предложили организовать встречу лидеров "нормандских" стран (Украина, Россия, Франция и Германия). Такие переговоры могут провести уже в ближайшие недели.

В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал "нормандскую" встречу с политическими советниками президентов Франции и Германии, которая состоится на этой неделе в Киеве.

В Москве 6 января состоялась встреча политических советников лидеров "нормандской" четверки" без украинской стороны. Разговор о войне на Донбассе длился более четырех часов.

По итогам встречи заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что политические советники лидеров "нормандской" четверки не обсуждают создание параллельных форматов для стабилизации ситуации на Донбассе.

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 2 января обсудили совместные действия для предотвращения дальнейшей эскалации со стороны РФ.