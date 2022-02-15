Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе и сбросили взрывчатку с БПЛА: ранены двое военных

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки пять раз нарушили "тишину" на Донбассе. Они с БПЛА сбросили на позиции Объединенных сил взрывчатку и ранили двух наших защитников.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook. Там отметили, что раненые воины находятся в медучреждении, состояние одного из них оценивается как средней тяжести, другого – удовлетворительное.

По данным военных, 14 февраля на Луганщине враг открывал огонь возле поселка Трехизбенка, используя ручные противотанковые гранатометы.

На Донетчине российские наемники вели огонь в сторону Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов и вблизи Песков – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

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Возле позиций ВСУ в районе Марьинки оккупанты с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили выстрел ВОГ-17.

Защитники Украины открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения и уничтожили беспилотник врага.

В штабе ООС информируют, что за прошедшие сутки на Донетчине зафиксировали пролет еще одного вражеского БПЛА, вероятно типа "Орлан-10", который пересек линию столкновения.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними. По состоянию на 07:00 этих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, – подчеркнули военные.

Офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим в Twitter отметил, что информация о потерях оккупантов за 14.02.2022 г. уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, все бригады и батальоны Вооруженных сил Украины, находящиеся на первой линии обороны на Донбассе, получили современное противотанковое оружие. Среди нее есть ПТРК Javelin, "Корсар" и "Стугна", гранатометы NLAW и М141.