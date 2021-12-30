Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе и ранили украинского бойца – штаб ООС

За прошедшие сутки, 29 декабря, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения средней тяжести.

На странице ООС в Facebook сообщили, что оккупанты вели обстрелы в направлении четырех населенных пунктов. Противник применял противотанковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Недалеко от Новолуганского российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Трехизбенка враги открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Вблизи Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

В окрестностях населенного пункта Золотое-4 оккупационные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия.

В штабе Объединенных сил отметили, что украинские военнослужащие в свою очередь открывали ответный огонь, не применяя при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить обстрелы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины не удалось добиться созыва внеочередного заседания из-за нарушения российскими военными и их наемниками режима прекращения огня на Донбассе. Такое предложение было отвергнуто - российская сторона назвала проведение внеочередного заседания "нецелесообразным".

Напомним, что украинская делегация в ТКГ заявила, что на последнем в 2021 году заседании группы удалось договориться о возобновлении действия режима прекращения огня. Он был провозглашен еще 22 июля 2020 года. В Министерстве обороны Украины поприветствовали договоренности и заверили, что ВСУ, как и раньше, будут соблюдать режим прекращения огня.

Стоит отметить, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин намерены провести переговоры 30 декабря. Стороны снова будут обсуждать ситуацию вокруг Украины и наращивания российских войск.

Накануне вице-спикер Совета РФ Константин Косачев заявил, что Россия не намерена совершать вооруженное нападение на Украину, как предполагает Киев в связи с концентрацией российских войск на Донбассе. При этом оставляет за собой право защищать своих граждан от вероятной агрессии против них.