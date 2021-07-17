Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе: есть раненый

Поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки один раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Действия врага привели к ранению одного защитника Украины.

Бойцу оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. На обстрелы оккупантов ВСУ открывали огонь в ответ, сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

С утра 17 июля ВФ РФ стреляли в сторону позиций ВСУ пять раз:

Так, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вблизи Чермалыка противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

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В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты открыли огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Возле Широкино российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Павлополя враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерию калибра 122-мм.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – средней тяжести.

К слову, на обстрелы противника подразделения Объединенных сил нанесли ответ.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) заявил, что российско-оккупационные войска потеряли одного человека в результате подрыва на НВП.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Юрков. Трагедия произошла в среду, 14 июля.