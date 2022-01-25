Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Причепиловки: в штабе ООС рассказали о ситуации

За прошедшие сутки, 24 января, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Однако благодаря усилиям воинов ВСУ украинские рубежи остались прежними.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. Так, в сторону Причепиловки вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 07:00 25 января нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.

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В свою очередь украинский офицер Сергей Нещадим написал в Twitter, что за сутки один противник получил небоевое ранение в Луганской области, обстоятельства уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Российской Федерации потенциально могут совершить прямое вторжение в Украину в направлении Киева 20 февраля. Именно в этот день завершаются Олимпийские игры в Китае, а также совместные учения российских и белорусских армий.

Командующий Операцией Объединенных сил на Донбассе Александр Павлюк отметил, что глава Кремля Владимир Путин не хочет портить отношения со стратегическим партнером Си Цзиньпином, поэтому не решится запятнать Олимпиаду в Пекине тотальной эскалацией.