Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные открыли огонь в ответ – штаб ООС

За минувшие сутки, 29 июля, российские оккупанты девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь среди ВСУ нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Против наших защитников враг применял минометы 120-го и 82-го калибров, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы. Также враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Оккупанты вели огонь около населенных пунктов Широкино, Водяное, Шумы, Авдеевка, Золотое-4, Новотошковское и Зайцево.

На обстрелы российских оккупантов украинские защитники открывали ответный огонь. О всех фактах нарушения перемирия украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

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С начала текущих суток, 30 июля, оккупанты огонь не вели.

Днем ранее незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушали "тишину" на Донбассе, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины из противотанковых ракетных комплексов и запрещенных минометов.

26 июля поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки 15 раз нарушили режим тишины на Донбассе, с запрещенного вооружения стреляя в сторону позиций Объединенных сил. В результате действий врага осколочные ранения получили четверо защитников Украины, еще трое – боевые травмирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения Операции объеденных сил на Донбассе с начала "перемирия" с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021 года под обстрелами российских оккупантов погибли 45 воинов ВСУ. Получили ранения – 163 человек. За год оккупанты совершили 1995 обстрелов.