Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный – штаб ООС

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, применяя против Вооруженных сил Украины гранатометы и стрелковое оружие. В результате действий врага один защитник получил ранение.

К счастью, бойца быстро доставили в госпиталь, ныне состояние его здоровья удовлетворительное. О ситуации на фронте сообщил штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что 11 декабря российские наемники, продолжая игнорировать достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы договоренности, стреляли в сторону позиций ВСУ в трех направлениях.

В частности, возле Песчаного в Луганской области оккупанты использовали гранатометы разных систем и стрелковое оружие. С последнего вооружения они вели огонь и недалеко от Каменки на Донетчине. А также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли вблизи Катериновки на Луганщине.

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В ответ на провокационные действия украинские защитники открывали огонь, заставив врага прекратить обстрелы.

Известно, что оккупанты за минувшие сутки понесли две потери – обе безвозвратные. Как уточнил офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадым в Twitter, "200-е" были из 100 ОМСБр 1 АК и 2 ОМСБр 2АК (небоевые, в результате неосторожного обращения с взрывчатыми веществами).

На утро воскресенья, 12 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители стран G7 выступили с предупреждением к России. Стране-агрессору пригрозили серьезными последствиями в случае вторжения ее войск в Украину. Также Кремль призвали к дипломатии.