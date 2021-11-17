Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный – штаб ООС

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Расследования
2 минуты
225
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный – штаб ООС

В течение суток 16 ноября российско-оккупационные войска 13 раз открывали огонь по украинским военнослужащим. Враг совершил 6 обстрелов из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. В результате обстрела один украинский боец получил ранение. Его госпитализировали, состояние военного удовлетворительное.

В штабе Операции Объединенных сил в Facebook сообщили, что оккупанты вели огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также в Луганской области зафиксировано пересечение линии столкновения беспилотным летательным аппаратом (БЛП), вероятно типа "Орлан-10".

  • В направлении Марьинки российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Видео дня

  • У Причепиловки русские наемники совершили два обстрела. Они использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

  • Враг дважды открывал огонь в направлении Новотошковского, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

  • Вблизи Травневого противник обстрелял позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.

  • Недалеко от Новоалександровки враги вели огонь из минометов калибра 120 мм.

  • Позиции украинских военных возле Новозвановки два раза попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, РПГ и крупнокалиберных пулеметов.

  • В направлении населенного пункта Муратовое русские наемники вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

  • Возле населенного пункта Попасная враги производили из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

  • В направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе ООС сообщили, что по состоянию на 7:00, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Невелеского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Потерь среди военнослужащих ООС в результате действий неприятеля нет.

Обстрелы на Донбассе за 16 ноября

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны заявили о возможном новом кризисе в Украине из-за передвижения войск и техники РФ к нашим границам. Предполагается, что критической ситуация может стать уже зимой 2021 года.

военныеДонбассООС