Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный – штаб ООС

В течение суток 16 ноября российско-оккупационные войска 13 раз открывали огонь по украинским военнослужащим. Враг совершил 6 обстрелов из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. В результате обстрела один украинский боец получил ранение. Его госпитализировали, состояние военного удовлетворительное.

В штабе Операции Объединенных сил в Facebook сообщили, что оккупанты вели огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также в Луганской области зафиксировано пересечение линии столкновения беспилотным летательным аппаратом (БЛП), вероятно типа "Орлан-10".

В направлении Марьинки российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

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У Причепиловки русские наемники совершили два обстрела. Они использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Враг дважды открывал огонь в направлении Новотошковского , применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Вблизи Травневого противник обстрелял позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки враги вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Позиции украинских военных возле Новозвановки два раза попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, РПГ и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении населенного пункта Муратовое русские наемники вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Возле населенного пункта Попасная враги производили из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе ООС сообщили, что по состоянию на 7:00, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Невелеского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Потерь среди военнослужащих ООС в результате действий неприятеля нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны заявили о возможном новом кризисе в Украине из-за передвижения войск и техники РФ к нашим границам. Предполагается, что критической ситуация может стать уже зимой 2021 года.