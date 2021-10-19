Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и пулеметов: украинские военные открыли огонь в ответ

Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 18 октября, семь раз нарушали "перемирие" на Донбассе. В ответ на обстрелы врага Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ. Потерь среди наших защитников нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Против украинских бойцов враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение – минометы калибра 82 мм. Также оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Огонь по нашим бойцам велся в районе населенных пунктов Пески, Новолуганское, Авдеевка, Водяное, Крымское.

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В Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника. БПЛА, вероятно "Орлан-10", пересек линию соприкосновения.

С начала текущих суток, 19 октября, враг обстрелов не проводил.

Офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим в Twitter сообщил потери врага составили три человека: безвозвратные (200) – 1 (7 омсбр 2АК, небоевой, обстоятельства уточняются). Санитарные (300) – 2 (1- 11 омсп 1АК, небоевых, неисключительно в результате ответного огня, 1 – 6 омсп 2АК, небоевых, обстоятельства уточняются).

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. На вооруженные провокации противника силы Операции Объединенных сил открывали огонь, заставив его прекратить огневую активность.