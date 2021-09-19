Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и запустили БПЛА – штаб ООС

За прошедшие сутки, 18 сентября, российские оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции Вооруженных сил из артиллерии, гранатометов и минометов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Объединенных сил. В результате вражеских атак ни один из украинских защитников не пострадал.

Где были зафиксированы обстрелы:

Вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.

В направлении Нью-Йорка оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы.

Недалеко от Широкино враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В сторону Южного и Катериновки обстрел вели из гранатометов различных систем.

На территории Луганской области военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"По состоянию на 7:00 утра 19 сентября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Российские оккупанты вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия майорских. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские наемники на Донбассе обстреляли село Иллирия в Луганской области. В результате огня были повреждены храм Александра Невского, продовольственный магазин и дом культуры.