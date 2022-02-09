Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и сбросили взрывчатку с БПЛА – штаб ООС

За прошедшие сутки, 8 февраля, российско-оккупационные войска на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. Но благодаря усилиям воинов ВСУ украинские рубежи устояли.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. К счастью, потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

В частности, нарушения были зафиксированы:

неподалеку от Песков велся огонь из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи населенного пункта Невельское задействован беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произведен сброс выстрела ВОГ-17;

в направлении Светлодарска применялись ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

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Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 07:00 9 февраля со стороны российско-оккупационных войск нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетное агентство Reuters опубликовало интервью главаря террористов "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина на фоне возможного вторжения России на суверенную территорию Украины. Несмотря на то, что террорист неоднократно опирался на Москву в перспективах ведения боевых действий, западные журналисты пришли к выводу, что ОРДЛО на Донбассе руководят сепаратисты, а не российские оккупанты.

В посольстве США в Украине подчеркнули, что Россия делает вид, будто не участвует в войне на Донбассе. В то же время, страна искривленно интерпретирует Минские соглашения, требуя от украинского государства то, чего там нет.

Посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый заявил, что Украина всегда показывала свою готовность к достижению мира. Однако Россия "расстреляла" минские соглашения из "Градов".