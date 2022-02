Министр внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов только что подпали под минометный обстрел на позиции 30 бригады в районе смт Новолуганского.

Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America и других мировых медиа, смогли воочию убедиться, кто на самом деле готовится к наступлению на мирную Украину, а кто готовится к обороне.

Minister of Internal Affairs Denis Monastyrsky, a group of People's Deputies, as well as 25 foreign journalists have just come under mortar fire at the positions of the 30th Brigade.

In the area smt Novoluganskogo. Journalists from CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America could see for themselves who was actually preparing for an attack on peaceful Ukraine.