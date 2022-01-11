Оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ВСУ понесли потери – штаб ООС

За прошедшие сутки, 10 января, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Погибли два военнослужащих Объединенных сил.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС. Бойцы подорвались, выполняя боевое задание на заминированном участке. Их ранения оказались несовместимыми с жизнью.

В общем, противник дважды открывал огонь в сторону Песков из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 07:00 11 января нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов не зафиксировано.

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ВСУ контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

По данным украинского офицера Сергея Нещадима в Twitter, 10 января потери врага составили два человека: один раненый (небоевой, обстоятельства уточняются) и один погибший (суицид).

Напомним, правоохранители получили информацию, что взрыв произошел на окраине поселка Новоселовка Вторая во время испытания боеприпасов около 14:30. Погибшие служили в воинской части А-1126.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 6 января состоялась встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" без украинской стороны. Разговор о войне на Донбассе длился более четырех часов.

По итогам встречи заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что политические советники лидеров "нормандской четверки" не обсуждают создание параллельных форматов для стабилизации ситуации на Донбассе.

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 2 января обсудили совместные действия для предотвращения дальнейшей эскалации со стороны РФ.