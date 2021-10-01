Оккупанты накрыли огнем позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое военнослужащих

Вооруженные формирования России на Донбассе 1 октября открыли огонь по украинским военным из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрела ранения получили двое защитников Украины.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Всего враг 8 раз нарушил режим "тишины", воины ВСУ открывали ответный огонь.

Оба бойца получили огнестрельные ранения. Сейчас они находятся в госпитале. Состояние здоровья одного удовлетворительное, а второго – средней тяжести.

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Так, с начала суток оккупанты обстреливали позиции ВСУ:

в районе Новоалександровки и Новозвановки из 120-мм минометов, из такого же вооружения они вели огонь по Авдеевке;

в районе Лебединского из гранатометов разных систем;

в районе Первомайского с беспилотника были сброшены гранатометные снаряды;

в районе Нью-Йорка огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, а с беспилотника был сброшен ВОГ-17.

Также в Луганской области вражеский БПЛА, предварительно "Орлан-10", пересек линию разграничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября российские наемники 13 раз нарушали режим прекращения огня. Тогда они также применяли оружие, запрещенное Минскими договоренностями.