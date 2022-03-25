Оккупанты начали экономить самолеты: за сутки украинские зенитчики сбили истребитель, БПЛА и крылатые ракеты

Российским оккупантам из-за огромных потерь приходиться экономить самолеты и вертолеты. За 24 марта защитники Украины сбили шесть вражеских целей в небе.

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил в Telegram. "Российские оккупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, наращивая присутствие беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и других, для ведения воздушной разведки", – написано в сообщении.

Так, за минувшие сутки зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили один вражеский беспилотник, четыре крылатые ракеты, а в Харьковской области удалось уничтожить один истребитель-бомбардировщик Су-34.

Видео дня

"Авиация Воздушных сил продолжает воздушное патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, а также действий ударной авиации по наземным целям: колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплению войск рашистов", – отмечается в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, за месяц полномасштабной войны против Украины погибло уже почти 16 тысяч российских оккупантов. Также враги потеряли около 530 танков, почти 1600 боевых бронированных машин, 108 самолетов и 124 вертолета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!