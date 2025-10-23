Оккупанты на Херсонщине убили 84-летнюю женщину, которая пасла коз. Видео

На Херсонщине военные российской оккупационной армии убили 84-летнюю женщину, когда та пасла коз в н.п. Антоновка. Старушка погибла 20 октября в результате взрывчатки сброшенной с вражеского дрона.

Об этом сообщили Главное управление Национальной полиции в Херсонской области и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он добавил, что россияне, которые пришли освобождать от мнимых фашистов, сознательно забрали жизнь мирной жительницы.

"В Антоновке россияне сбросили взрывчатку с БПЛА на 84-летнюю женщину, которая находилась на улице. В результате атаки она погибла на месте", – говорится в сообщении правоохранителей.

Бабушка не хотела покидать домашних животных

Стоит отметить, что американская журналистка Зарина Забриски, которая сейчас проживает в Херсоне и документирует военные преступления России, рассказывала о погибшей женщине по имени Лора. За несколько недель до трагедии она общалась с жительницей Антоновки.

В сентябре Лора сообщала, что ее дом был разрушен российскими военными, однако она отказалась покидать родную деревню, поскольку ухаживала за двадцатью козами. Она также добавила, что оккупанты убили всех пастухов из ее села, которые пасли коров.

Женщина погибла 20 октября, когда пасла козу и козленка.

Напомним, утром 23 октября россияне в очередной раз ударили дроном по Херсону и убили женщину. Местная жительница от полученных травм скончалась на месте. Обстрел произошел около 07:30, когда военные России сбросили взрывчатку с беспилотника. А после 11.00 оккупанты в Корабельном районе с дрона сбросили взрывчатку на авто, пострадал 39-летний мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 октября, на Харьковщине в результате повторного удара российских захватчиков погиб спасатель Юрий Чистиков. Еще пятеро его коллег получили ранения. У погибшего осталась дочь.

