Оккупанты на Донбассе ранили еще одного бойца ВСУ: в штабе ООС рассказали о ситуации

За минувшие сутки, 28 октября, российские оккупанты 14 раз проводили обстрел на Донбассе, ранив двоих военных Вооруженных сил Украины. С начала текущих суток, 29 октября, под обстрелами врага был ранен еще один боец ВСУ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Состояние раненных бойцов – средней тяжести. Вчера оккупанты вели огонь в районе населенных пунктов Луганское, Крымское, Красногоровка, Новозвановка, Троицкое, Зайцево, Катериновка, Причепиловка, Новоалександровка и Золотое-4.

Против украинских защитников оккупанты применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы разных систем, ручные противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Видео дня

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

На обстрелы врага украинские военные вели ответный огонь.

Сегодня оккупанты обстреляли позиции ВСУ около Причепиловки, ранив украинского защитника. Бойца эвакуировали в лечебное учреждение.

Офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что потери врага за 28 октября составили одного человека – санитарные (300, 1 омсбр 1 АК, небоевой, вследствие неосторожного обращения с боеприпасами).

Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергей Наев в Facebook сообщил, что в Военно-медицинский клинический центр Восточного региона в Днепре была передана гуманитарная помощь медицинского назначения. Груз предназначен для переоборудования и обновления операционных, а также отделений, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам.

Груз состоит из электрических рентгенопрозрачных операционных столов и трансфертных каталок, специализированных бестеневых ламп для оборудования хирургических операционных, современных многофункциональных кроватей с матрацами, медицинской мебели и одежды.

Отметим, что 27 октября российские наемники убили на Донбассе военного Вооруженных сил Украины Виктора Рачугина. Ему было 36 лет. 26 октября боевики на Донбассе в очередной раз совершили обстрел позиций ВСУ в обход мирных договоренностей. В результате атаки погиб мастер-сержант Георгий Халиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября под вражескими обстрелами один боец ВСУ получил огнестрельное ранение, еще один воин был ранен в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве.