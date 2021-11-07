Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ВСУ и сбросили гранаты с беспилотника – штаб ООС

Российско-оккупационные войска за субботу, 6 ноября, дважды нарушили режим прекращения огня. Игнорируя достигнутые договоренности, они снова обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook. Отмечается, что потерь среди украинских защитников за прошедшие сутки нет.

Так, возле Зайцево оккупанты открыли огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. А вблизи Болотенного наемники РФ сбросили гранаты ВОГ-17, использовав для этого беспилотник.

Воины ВСУ применяли оружие в ответ на провокации противника на фронте.

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По состоянию на семь часов утра воскресенья, 7 ноября, новых обстрелов в течение текущих суток на Донбассе не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – отметили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, успешное использование украинской армией беспилотника Bayraktar в Донецкой области стало событием стратегического значения. Это было ударом для кафиров, ведь в РФ такого оружия нет.