Оккупанты Крыма хотят отсудить у Украины 550 млрд грн за "водную блокаду"

Оккупационные власти Крыма оценили ущерб от прекращения Украиной снабжения водой и светом в 1,47 триллиона рублей (около 550 миллиардов гривен).

Об этом заявил так называемый вице-спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Ефим Фикс. "Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд", – пригрозил он.

Указанную сумму оккупанты хотят взыскать с Украины, и с этой целью планируют передать в суд сфабрикованные дела против 12 ее граждан, которых они называют "организаторами блокады Крыма".

По словам Фикса, российское следствие "работает по привлечению к уголовной ответственности" последних. "Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании "ущерба", – заявил он пропагандистам "РИА Новости".

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Напомним, согласно Женевской конвенции, за обеспечение полуострова всем необходимым отвечает государство-оккупант, но Россия законное прекращение снабжения называет "блокадой Крыма".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер-министр Алексей Резников объяснил, что воды для населения в оккупированном Крыму достаточно, поэтому украинские власти не подают ее на полуостров.