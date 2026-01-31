Оккупанты атаковали позиции пограничников на Черниговщине и расстреляли пленных: появились данные о преступлении врага

В декабре прошлого года россияне совершили очередное военное преступление. Оккупанты из российского спецподразделения "Сенеж" атаковали одну из позиций украинских пограничников на Черниговщине – и расстреляли защитников, сдавшихся в плен.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины. За казнь побратимов воины ГПСУ отомстили оккупантам: большинство из них были уничтожены или ранены.

Что рассказали в ГПСУ

Атака, во время которой оккупанты совершили казнь безоружных военнопленных защитников, состоялась в декабре 2025 года. Тогда захватчики из состава спецподразделения ГРУ РФ "Сенеж" атаковали одну из позиций пограничников на Черниговщине.

"Предшествовала их успеху в эту ночь погода. Был туман, не было возможности детально провести аэроразведку, и это позволило им подойти вплотную к позиции", – рассказал начальник пограничной заставы "Хмиль".

Силы оказались неравными: оккупантов было значительно больше, чем украинских воинов на атакованной позиции.

"В неравном бою бойцы не могли отбиваться, потому что врага было ориентировано в три раза больше. Где-то до 15 человек. В предыдущих случаях (атак "Сенежа". — Ред.) они, если люди оставались живы и сдавались, они их забирали в плен. На этот раз, к сожалению, людей, которые сдались в плен, они расстреляли", — говорит начальник погранзаставы.

Впрочем, возмездие настигло военных преступников очень быстро.

Украинские защитники отражали атаку с помощью тяжелых дронов-бомберов и артиллерии. Били по оккупантам и тогда, когда те начали отступать.

"Я думаю, что человек семь-восемь из них погибшими и ранеными осталось", – констатировал "Хмиль".

