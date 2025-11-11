Оккупанта закопали в землю по шею за отказ идти в 'мясной штурм': он пожаловался на командиров. Видео

Российского захватчика, который отказался выполнять указания своего руководства идти на верную смерть, закопали в землю по шею. Речь идет о военнослужащем 1 роты 1 батальона 108 гвардейского десантно-штурмового полка.

Об этом сообщили в одном из местных Telegram-каналов. На боевое задание оккупанта пытались отправить после ранения.

"Военнослужащий 1 роты 1 батальона 108 гвардейского десантно-штурмового полка (в/ч 42091) отказался идти на самоубийственное боевое задание после осколочного ранения в спину", – говорится в сообщении.

Военное командование РФ "ценит" своих подчиненных

За отказ жертвовать жизнью за идеи российского диктатора Владимира Путина, военное командование применило к нему жестокие пытки, поместив в яму и засыпав землей по шею.

Военнослужащий назвал среди ответственных – командира батальона с позывным "Лотос", его заместителя, а также командира роты и его помощника.

"Закопали в яму за отказ умирать на боевом задании. За просто тупую задачу посадили в яму", – пожаловался захватчик.

Напомним, ранее 38-летний участник "СВО" рассказал, что командование относится к российским оккупантам, участвующим в штурмах в Украине, как к "скоту", а незаконные поборы денег – это их любимое занятие. Военнопленный российский солдат пожаловался на регулярные избиения, бессмысленные задания и большие потери в рядах ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Главном управлении разведки опубликовали радиоперехват, в котором российский захватчик жаловался на отсутствие ротаций даже для раненых. Себя и своих сослуживцев он называл "инвалидами с одним автоматом".

