Оккупант вышел в чат-рулетку похвастать планами на убийство украинцев и был ликвидирован в прямом эфире: 'поработал' дрон. Видео

Российский оккупант, готовя ужин для других военных РФ в Запорожском направлении, вышел в чат-рулетку похвастаться планами убивать украинцев, но в этот момент его настила карма. В ходе разговора захватчика атаковал дрон Сил обороны и он пополнил ряды "двухсотых" соотечественников.

Видео дня

Видео последнего разговора россиянина попало в сеть. Оно показывает, как на одном из дворов на Запорожском направлении он ведет беседу с другим россиянином, готовя еду для оккупантов на разведенном костре.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

"Герой" видео, которого собеседник на видео называет Василием, служил в 429-м полку ВС РФ.

Россияне решили обсудить в чате-рулетке войну и, в частности, "украинское контрнаступление" на Белгородщине, когда Василий заявил, что "будет резать" украинцев.

При этом оккупант выглядел нервным, очевидно, слыша звук приближения БПЛА.

Однако он беспечно продолжил беседу, пошутив, что, мол, если не повезет – ни ужина, ни его самого не будет.

"Сейчас п...нет, пацаны не похавают", – сказал он и залился диким смехом.

В момент, когда он уже решил бежать, было поздно – в место, где куховарил оккупант, попал украинский дрон.

"Поужинали по-нашему! Украинская карма! Материализация мечты в действии! Точный прилет – и нет ни "повара", ни жаркого. Зато есть одно видео на память и новый минус в списке врага. Больше такого юмора – в ВСУ. А рашистам – приятного аппетита в аду", – прокомментировали в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки было обезврежено около 1420 российских оккупантов. Также Силы обороны Украины уничтожили 363 единиц военной техники и вооружения врага. Потери России с начала полномасштабной войны составили 929 тыс. человек убитыми и ранеными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!