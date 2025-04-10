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Оккупант вышел в чат-рулетку похвастать планами на убийство украинцев и был ликвидирован в прямом эфире: "поработал" дрон. Видео

Анна Паскевич
Криминальные новости
2 минуты
3,4 т.
Оккупант вышел в чат-рулетку похвастать планами на убийство украинцев и был ликвидирован в прямом эфире: 'поработал' дрон. Видео

Российский оккупант, готовя ужин для других военных РФ в Запорожском направлении, вышел в чат-рулетку похвастаться планами убивать украинцев, но в этот момент его настила карма. В ходе разговора захватчика атаковал дрон Сил обороны и он пополнил ряды "двухсотых" соотечественников.

Видео дня

Видео последнего разговора россиянина попало в сеть. Оно показывает, как на одном из дворов на Запорожском направлении он ведет беседу с другим россиянином, готовя еду для оккупантов на разведенном костре.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

"Герой" видео, которого собеседник на видео называет Василием, служил в 429-м полку ВС РФ.

Россияне решили обсудить в чате-рулетке войну и, в частности, "украинское контрнаступление" на Белгородщине, когда Василий заявил, что "будет резать" украинцев.

Оккупант вышел в чат-рулетку похвастать планами на убийство украинцев и был ликвидирован в прямом эфире: "поработал" дрон. Видео

При этом оккупант выглядел нервным, очевидно, слыша звук приближения БПЛА.

Однако он беспечно продолжил беседу, пошутив, что, мол, если не повезет – ни ужина, ни его самого не будет.

Оккупант вышел в чат-рулетку похвастать планами на убийство украинцев и был ликвидирован в прямом эфире: "поработал" дрон. Видео
Оккупант вышел в чат-рулетку похвастать планами на убийство украинцев и был ликвидирован в прямом эфире: "поработал" дрон. Видео

"Сейчас п...нет, пацаны не похавают", – сказал он и залился диким смехом.

Оккупант вышел в чат-рулетку похвастать планами на убийство украинцев и был ликвидирован в прямом эфире: "поработал" дрон. Видео

В момент, когда он уже решил бежать, было поздно – в место, где куховарил оккупант, попал украинский дрон.

Оккупант вышел в чат-рулетку похвастать планами на убийство украинцев и был ликвидирован в прямом эфире: "поработал" дрон. Видео

"Поужинали по-нашему! Украинская карма! Материализация мечты в действии! Точный прилет – и нет ни "повара", ни жаркого. Зато есть одно видео на память и новый минус в списке врага. Больше такого юмора – в ВСУ. А рашистам – приятного аппетита в аду", – прокомментировали в сети.

Оккупант вышел в чат-рулетку похвастать планами на убийство украинцев и был ликвидирован в прямом эфире: "поработал" дрон. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки было обезврежено около 1420 российских оккупантов. Также Силы обороны Украины уничтожили 363 единиц военной техники и вооружения врага. Потери России с начала полномасштабной войны составили 929 тыс. человек убитыми и ранеными.

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