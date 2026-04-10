Оккупант покинул подбитый квадроцикл и спрятался в кустах, но это его не спасло: в ГПСУ показали 'охоту'. Видео

Украинские пограничники недавно "поймали" оккупанта, который убегая от дрона, потерял квадроцикл и пытался скрыться. Несмотря на попытку побега, пилоты бригады "Месть" уничтожили россиянина.

Кадры удачной операции показали в Telegram-канале ГПСУ. Подразделение "Месть" заметило оккупанта, который покинул подбитый квадроцикл и пытался спрятаться в кустах.

"Пилоты-пограничники бригады "Месть" зафиксировали, как оккупант покинул подбитый квадроцикл и спрятался в кустах. Видимо, надеялся, что его уже не будут искать. Не сработало", – отметили бойцы в опи и к видео.

Напомним, украинские пограничники из подразделения СТРИКС провели боевую операцию на Белгородском направлении и уничтожили российскую пехоту вместе с техникой. Удары нанесли с помощью беспилотников и дистанционного минирования, операция состоялась во время выполнения плановых задач.

