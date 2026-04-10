Оккупант не пустил своего 'собрата' в укрытие, боясь разоблачения позиции: в финале ликвидировали их обоих. Видео

В Донецкой области произошел инцидент с участием российских военных на линии фронта. Один из оккупантов не пускал в укрытие своего раненого собрата, из-за страха "засвета" позиции.

В конце концов их обоих удалось ликвидировать украинским армейцам. Об этом сообщает "Радио.Свобода".

Что известно

Одного из оккупантов заметили военнослужащие 56-й Мариупольской бригады, и начали по нему работать FPV-дронами, в результате чего, он был тяжело ранен.

Но его побратим, судя по видео от армиийцев, не только решил не пускать раненого собрата, но и начал его бить.

"Он кричал по рации своим командирам, что тот лезет к нему, чем "засветил" укрытие и местонахождение, бил его прикладом. В конце концов их обоих ликвидировали", – рассказывает военнослужащий 56 ОМБр под псевдонимом "Камыш".

Также журналист проекта "Донбасс.Реалии" зафиксировал, как оккупант делал вид сдачи в плен, и пытался убежать с оружием в руках.

"Мерзкая личность. Сперва притворялся, что хочет сдаться, и как только мы предоставили такую возможность – бросился бежать", – говорит "Камыш".

