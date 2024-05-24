'Охотился' на огневые позиции: СБУ задержала информатора РФ, который шпионил за подразделениями ВСУ в Донецкой области. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области еще одного приспешника российских спецслужб, который шпионил за подразделениями ВСУ вблизи самых горячих точек восточного фронта. Злоумышленник пытался выявить опорные пункты и огневые позиции подразделений Сил обороны.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Мужчина шпионил за подразделениями ВСУ, которые ведут непрерывные бои на Покровском и Краматорском направлениях.

Собранные информатором данные враг планировал использовать для ракетных обстрелов позиций ВСУ.

Однако СБУ узнала о планах оккупантов, разоблачила и поэтапно задокументировала разведывательную деятельность подозреваемого.

Благодаря этому были заблаговременно приняты дополнительные меры для обеспечения пунктов базирования украинских войск, а впоследствии задержан вражеский информатор в его собственном доме.

По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, дистанционно сотрудничавший с российской разведкой из-за своей знакомой из России. Для связи они использовали анонимный чат в социальных сетях.

Во время обысков у мужчины была обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами его преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах в Украину, а также о движении, перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала бывшего охранника российской катовни, пытавшегося скрыться в рядах Вооруженных сил. Коллаборант сотрудничал с российскими оккупантами во время временного захвата Херсона.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ собрала доказательную базу против очередного коллаборанта из Херсона – Максима Кацидана. Он добровольно согласился сотрудничать с врагом и возглавил местный орган власти на временно оккупированных территориях.