''Охотились'' за позициями ВСУ и наводили ракеты на украинские города: суд вынес приговор двум российским агентам. Фото

В Украине 8-10 лет решеткой получили российские агенты, которые собирали для врага разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области. В первую очередь их интересовали позиции украинских защитников в Славянске и Краматорске.

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В ходе следственно-оперативных действий были собраны безоговорочные доказательства вины двух приспешников агрессора. Ныне суд вынес им приговор, передает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Установлено, что злоумышленники также передавали врагу местонахождение и информацию о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры Донетчины.

Полученные сведения российские оккупанты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по городам Украины.

Сотрудники СБУ задержали обоих агентов в марте и октябре 2022 года во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области

По материалам украинской спецслужбы суд назначил им наказание в размере 8 и 10 лет тюрьмы соответственно.

Среди осужденных – местный житель, осуществлявший фото- и видеофиксацию перемещения военной техники ВСУ. Развединформацию он передавал через анонимные мессенджеры своему отчиму, находившемуся в рядах оккупационных группировок и сотрудничавшему со спецслужбами РФ.

Еще один преступник направлял "отчеты" о базировании украинских войск в специально созданный агрессором чат-бот так называемой народной милиции "ДНР". Для конспирации он зарегистрировался в мессенджере под женским именем.

На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

– ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с Законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ задержали российских "кротов", пытавшихся устроиться в госучреждения. Предатели прибыли на подконтрольную Украине территорию и получили статусы переселенцев.

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