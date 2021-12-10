ОГП заказал организацию антикоррупционного форума декоратору 'Квартала 95', обойдя конкурс

Офис генерального прокурора Украины взял в организаторы международного антикоррупционного форума декоратора "Квартала 95". Речь идет о Виталии Олейнике.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на ProZorro. Отмечается, что это было сделано без конкурса. В ОГП пояснили изданию, что решение было принято из-за сжатых сроков подготовки мероприятия.

Уточняется, что заместитель генпрокурора Роман Говда 30 ноября подписал два договора с предпринимателем Олейником Виталием Петровичем. Общая стоимость его услуг составила 399,9 тысяч гривен. Но открытый тендер не проводился.

Видео дня

Как пишет УП, Олейник был зарегистрирован как физическое лицо предприниматель в сентябре 2021 года. До этого он никакие гостендеры не выигрывал.

"По данным специализированных программ, номер телефона Олейника неоднократно подписывали с пометками, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со студией "Квартал 95", ранее принадлежавшей президенту Владимиру Зеленскому", – сказано в сообщении.

Его, как отмечается, обозначали как "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого".

Сам Олейник в комментарии отметил, что ни с кем из власти неофициально не договаривался. При этом он не отрицал сотрудничество с проектом.

В Офисе генпрокурора пояснили, что причиной заключения договоров без проведения закупок стали сжатые сроки подготовки мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL писал, что идеологом и соавтором государственной программы "Активные парки" стал личный фитнес-тренер президента Украины Владимира Зеленского Вадим Данильченко.