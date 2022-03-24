Офицер НАТО Табах: Путин готовится к последнему удару, ему нужно сломать хребет. Интервью

Президент страны-агрессора России Владимир Путин готовится к решающему удару по Украине. Он стягивает новые силы и заставляет военные заводы производить оружие против украинцев 24 часа в сутки.

Третья мировая война уже началась – РФ воюет против всего мира. Единственный способ победить агрессора – сломать ему хребет, лишить ядерного и любого наступательного вооружения, как это было сделано с нацистской Германией в годы Второй мировой войны.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах.

– Как бы вы обозначили сегодняшнюю фазу войны?

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– У России большие потери, она перегруппировывается. Решающий призыв будет в начале мая. Они должны будут провести ротацию – уйдут те, кто демобилизуется, придут новые, их будут обучать.

Они стягивают войска, даже с Дальнего Востока, с Камчатки, посылают войска даже с Армении. Они окапываются вокруг своих авиабаз, готовятся к оборонительной войне, поскольку Украина, наверное, будет организовывать контрнаступление.

А это значит, что они готовятся к последнему решающему удару.

Но все это для Украины чрезвычайно сложно, потому что небо до сих пор открыто, помощь от Запада недостаточна, она поступает медленно. И США в этом "лидируют".

– Вы упомянули о незакрытом небе. Какой еще аргумент нужен Вашингтону, чтобы принять такое решение?

– Сменить власть в Вашингтоне. Если бы в США была другая власть, другой Конгресс, другой президент. Этот президент явно не на стороне Украины, и он это уже говорит в открытую.

– Вы считаете, что Байден на стороне Путина?

– Абсолютно. Он называет его военным преступником, убийцей, но делает все, что идет на пользу Путину, а не Украине и США.

– 24 марта состоится экстренный саммит НАТО, на котором будет рассмотрена инициатива Польши о введении миротворческих сил Альянса в Украину. Если будет принято такое решение, как это изменит ситуацию?

– Если я смогу понять, что такое миротворческие силы НАТО, тогда да. Это первое. Второе – я был в миротворческих силах и знаю, что они вводятся, когда обе стороны согласны. Путин будет согласен с этим? И где будет линия разграничения? Я не представляю, как это можно сделать.

Это риторика, чтобы затянуть время, чтобы дать какие-то надежды. И вообще, это несовместимые слова – "миротворческая миссия НАТО". Как это понять? Есть миротворческие силы ООН, но НАТО – не миротворческая организация.

Эти политики за счет украинской крови оттягивают время.

– Вы сказали о решающем наступлении Путина. Украинские военные эксперты утверждают, что резервы армии РФ на исходе, самолетов, ракет и прочего остается все меньше.

– А чем он тогда бомбит ваш Мариуполь, Киев, Одессу? Истощающимися резервами? Сегодня все его военные заводы работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а в Украине нет. И Украине дают недостаточно оружия, чтобы она могла себя защитить.

– В чем, по-вашему, главное условие окончания этой войны и победы Украины?

– Украина и так выйдет из этой войны победительницей. Но вопрос, какой ценой. Сегодня идет третья мировая война между Россией и всем миром. Просто за весь мир пока что воюет только Украина.

Единственный путь, как здесь можно одержать победу – это показать России силу, разбить ее, проявить большую агрессию, чем она, сломать хребет Путину, раздерибанить Россию, лишить ее ядерного и всего наступательного оружия, как это было сделано с Германией и с Японией. Раз и навсегда, иначе она никогда не успокоится.

Но в первую очередь надо избавляться от Путина. А для этого нужна сила и решительность.

– США готовы взять на себя эту миссию?

– С сегодняшним лидером? С сегодняшним Конгрессом? Мы не можем решить свои проблемы, не можем закрыть свои границы от нелегальных мигрантов, мы не можем решить проблему с беспределом банд и криминала в городах США.

А вы хотите, чтобы Байден решил проблему с Путиным? Он уже говорит, что, даже если будет незначительное внедрение в Украину – сейчас, по его мнению, еще незначительное, – то ничего не будет.

Он просто уберет наше посольство, а вы заходите и делайте, что хотите. Поэтому он даже посла США целый год не посылал в Украину, потому что уже знал, что надо будет уходить. Это не Рейган и не Трамп.